PORTES OUVERTES AVEC JOFITSPORT06, VALLAURIS (06220), Vallauris

Informations pratiques

PORTES OUVERTES AVEC JOFITSPORT06 Dimanche 27 septembre, 09h00 VALLAURIS (06220) Alpes-Maritimes

Tout public gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T12:00:00+02:00

Permettre aux non-licenciés de pratiquer de nombreuses APS une semaine gratuite à Jofitsport06

VALLAURIS (06220) EN PLEIN AIR – VALLAURIS (06220) Vallauris 06220 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « joflachi06@gmail.com »}]

Permettre aux non-licenciés de pratiquer de nombreuses APS une semaine gratuite à Jofitsport06