PORTES OUVERTES AVEC JOFITSPORT06, VALLAURIS (06220), Vallauris

Informations pratiques

PORTES OUVERTES AVEC JOFITSPORT06 Mercredi 30 septembre, 18h00 VALLAURIS (06220) Alpes-Maritimes

Tout public gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T18:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-30T18:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:30:00+02:00

Permettre la découverte du cardio-boxe

VALLAURIS (06220) 21 MONTEE DES IMPINIERS – MINI STADE LES HAUTS – VALLAURIS (06220) Vallauris 06220 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « joflachi06@gmail.com »}]

Permettre la découverte du cardio-boxe