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PORTES OUVERTES AVEC JOFITSPORT06, VALLAURIS (06220), Vallauris

mercredi 30 septembre 2026 · VALLAURIS (06220) · Vallauris

PORTES OUVERTES AVEC JOFITSPORT06, VALLAURIS (06220), Vallauris

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
VALLAURIS (06220)
Adresse
21 MONTEE DES IMPINIERS – MINI STADE LES HAUTS – VALLAURIS (06220)
Ville
06220 Vallauris
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Tout public gratuit

PORTES OUVERTES AVEC JOFITSPORT06 Mercredi 30 septembre, 18h00 VALLAURIS (06220) Alpes-Maritimes

Tout public gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T18:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-30T18:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:30:00+02:00

Permettre la découverte du cardio-boxe

VALLAURIS (06220) 21 MONTEE DES IMPINIERS – MINI STADE LES HAUTS – VALLAURIS (06220) Vallauris 06220 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « joflachi06@gmail.com »}]
Permettre la découverte du cardio-boxe

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