Atelier en famille : « Découverte de la technique de la calade », Château-musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer

Informations pratiques

Atelier en famille : « Découverte de la technique de la calade » 19 et 20 septembre Château-musée Grimaldi Alpes-Maritimes

Créneaux de 30 minutes, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Atelier en famille : « Découverte de la technique de la calade »

La calade est une technique traditionnelle de pavage qui consiste à assembler des galets, pour créer des motifs et des revêtements de sol. Très présente dans les ruelles des villages de notre région, elle se retrouve également au château-musée Grimaldi.

Venez découvrir cette technique ancestrale, son histoire et ses usages, puis initiez-vous à sa réalisation en créant votre propre calade miniature à l’aide de galets.

Créneaux de 30 minutes.

Château-musée Grimaldi Place Grimaldi, 06800 Cagnes-sur-Mer, France Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492024735 https://musees.cagnes.fr Édifié vers 1300 par Rainier Grimaldi, Seigneur de Cagnes, ce château fort soutiendra ainsi sièges et assauts avant d’être transformé vers 1620 par le Baron Jean-Henri Grimaldi en demeure seigneuriale alliant le charme et la richesse d’un palais.

Acquis par la ville en 1937, devenu musée municipal en 1946 puis classé Monument Historique en 1948, il est aujourd’hui un merveilleux écrin qui abrite le Musée de l’Olivier, la Donation Solidor et des plafonds peints baroques exceptionnels.

Le Château-Musée Grimaldi accueille également des expositions temporaires d’art contemporain, ainsi que de nombreux concerts. En voiture : Autoroute A8, sorties 47/48 Cagnes-sur-Mer, direction Centre-Ville. Stationnement gratuit très limité. En bus : Navette gratuite n°44 depuis la gare routière du centre-ville toutes les 15 min 7j/7 de 7h à 0h30 – arrêt Le Château. En train : Gare de Cagnes-sur-Mer (à 25 min) ou Gare du Cros-de-Cagnes (à 32 min). A vélo : Stationnement possible à proximité.

Atelier en famille : « Découverte de la technique de la calade »

Frédéric Le Quéré©2025