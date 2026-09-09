Atelier en famille « Du mouton au tissu, à la découverte des textiles gaulois », Musée archéologique de la bataille de Gergovie, La Roche-Blanche

Informations pratiques

Atelier en famille « Du mouton au tissu, à la découverte des textiles gaulois » 19 et 20 septembre Musée archéologique de la bataille de Gergovie Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Matières, couleurs, motifs… À l’aide des sources d’informations historiques et archéologiques, venez découvrir en famille les techniques de fabrication des vêtements gaulois. Et prenez votre temps : la mode gauloise est aux antipodes de la fast-fashion !

Durée : 1h15 d’atelier + visite du musée au choix avant ou après l’atelier

À partir de 8 ans (conseillé) et accompagné d’un adulte

Musée archéologique de la bataille de Gergovie Plateau de Gergovie 63670 La Roche-Blanche La Roche-Blanche 63670 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 60 16 93 https://musee-gergovie.fr/ https://twitter.com/MuseeGergovie;https://www.instagram.com/musee_gergovie/;https://www.facebook.com/museegergovie [{« type »: « link », « value »: « https://musee-gergovie.fr/agenda/journees-europennes-du-patrimoine-2026-gergovie-et-corent/ »}] Ouvert fin 2019, le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie accueille ses visiteurs sur les lieux de l’unique victoire de Vercingétorix contre Jules César durant la Guerre des Gaules.

Plus qu’une visite, le musée propose un parcours vivant et interactif. L’espace allie graphisme, maquettes, objets archéologiques et multimédias, avec comme point d’orgue une salle audiovisuelle immergeant le visiteur dans la Bataille durant laquelle les Gaulois l’emportèrent sur les Romains. Le parcours permet également de découvrir l’histoire des Gaulois en Auvergne ainsi que les origines géologiques du Plateau de Gergovie et des paysages grandioses qui l’entourent, notamment la Chaîne des Puys et la Faille de Limagne classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Matières, couleurs, motifs… À l’aide des sources d’informations historiques et archéologiques, venez découvrir en famille les techniques de fabrication des vêtements gaulois. Et prenez votre temps : …

© Henri Derus, Musée de Gergovie