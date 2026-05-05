Atelier en famille : écrire comme en Mésopotamie, Musée Archéologique, Strasbourg
Atelier en famille : écrire comme en Mésopotamie, Musée Archéologique, Strasbourg samedi 23 mai 2026.
Atelier en famille : écrire comme en Mésopotamie Samedi 23 mai, 19h30 Musée Archéologique Bas-Rhin
Gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Atelier en famille : atelier d’écriture en cunéiforme, en écho à la présentation des tablettes cunéiformes des collections du musée, à partir de 6 ans
Musée Archéologique 2 Place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est 0368985000 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-archeologique Les collections du musée invitent à un voyage dans le temps à travers l’histoire antique de l’Alsace, depuis les origines de la Préhistoire (600 000 ans avant J.-C.) jusqu’à l’aube du Moyen Âge (800 ans après J.-C.) : les chasseurs de mammouths du Paléolithique, les premiers agriculteurs du Néolithique, les nécropoles des âges du Bronze et du Fer, la vie quotidienne des Gallo-Romains et la richesse de la civilisation mérovingienne en Alsace. Bus 10 – arrêt Corbeau Bus 14 et 24 – arrêt Ancienne Douane Tram A ou D – arrêt Langstross – Grand’Rue
Atelier en famille : atelier d’écriture en cunéiforme, en écho à la présentation des tablettes cunéiformes des collections du musée, à partir de 6 ans
© Musées de Strasbourg
À voir aussi à Strasbourg (Bas-Rhin)
- CIRQUE ARLETTE GRUSS – STRASBOURG CHAPITEAU ARLETTE GRUSS Strasbourg 7 mai 2026
- Les Noces de Figaro, Opéra de Strasbourg, Strasbourg 7 mai 2026
- CIRQUE ARLETTE GRUSS – STRASBOURG CHAPITEAU ARLETTE GRUSS Strasbourg 9 mai 2026
- CONCERT A STRASBOURG EGLISE ST PIERRE LE JEUNE Strasbourg 9 mai 2026
- Concert à Strasbourg: Vivaldi x Bach x Piazzolla Église Saint-Pierre Le Jeune Strasbourg 9 mai 2026