Atelier en famille, Foyer communal, Trois-Palis

Informations pratiques

Atelier en famille Vendredi 18 septembre, 19h30 Foyer communal Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Atelier famille animé par le Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême.

L’architecture médiévale n’aura plus de secrets pour vous grâce aux maquettes (très) pédagogiques du Pays d’art et d’histoire ! Redécouverte de votre âme d’enfant garantie …

Dans le cadre du Festival Jazz(s) à Trois Palis et des Soirs bleus

Buvette et restauration sur place

Renseignements et programme complet :

laffiche.imuzzic@free.fr

06 16 26 24 09

www.jazzsatroispalis.com

https://trois-palis.fr

Foyer communal Route de Vibrac 16730 Trois-Palis Trois-Palis 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:laffiche.imuzzic@free.fr »}, {« link »: « http://www.jazzsatroispalis.com »}, {« link »: « https://trois-palis.fr »}] parking mairie

Atelier famille animé par le Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême.

© Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême