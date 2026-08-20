Atelier en famille, Foyer communal, Trois-Palis
vendredi 18 septembre 2026 · Foyer communal · Trois-Palis
Informations pratiques
Atelier en famille Vendredi 18 septembre, 19h30 Foyer communal Charente
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00
Atelier famille animé par le Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême.
L’architecture médiévale n’aura plus de secrets pour vous grâce aux maquettes (très) pédagogiques du Pays d’art et d’histoire ! Redécouverte de votre âme d’enfant garantie …
Dans le cadre du Festival Jazz(s) à Trois Palis et des Soirs bleus
Buvette et restauration sur place
Renseignements et programme complet :
laffiche.imuzzic@free.fr
06 16 26 24 09
www.jazzsatroispalis.com
https://trois-palis.fr
Foyer communal Route de Vibrac 16730 Trois-Palis Trois-Palis 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:laffiche.imuzzic@free.fr »}, {« link »: « http://www.jazzsatroispalis.com »}, {« link »: « https://trois-palis.fr »}] parking mairie
Atelier famille animé par le Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême.
© Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême
À voir aussi à Trois-Palis (Charente)
- Festival Jazz(s) à Trois Palis Trois-Palis 18 septembre 2026
- Mapping concert, Eglise Notre Dame de Trois Palis, Trois-Palis 18 septembre 2026
- Soirs Bleus Rigodons ! & Origine Trois-Palis 18 septembre 2026
- Jazz(s) à Trois Palis, Eglise Notre-Dame de Trois-Palis, Trois-Palis 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Mapping concert Eglise Notre-Dame de Trois-Palis Trois-Palis 19 septembre 2026