Atelier en famille : photogramme, Musée départemental Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Atelier en famille : photogramme Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00 Musée départemental Albert-Kahn Hauts-de-Seine

Inscription sur place à l’accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Participez en famille à notre atelier photogramme et explorez une technique photographique unique !

À partir des feuilles et végétaux récoltés dans le jardin du musée, vous apprendrez à créer des images en utilisant la lumière et du papier photosensible, sans appareil photo. Une expérience créative et immersive inspiré des travaux des photographes exposés.

Musée départemental Albert-Kahn 14 Rue du Port, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 33155192800 https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr Le jardin fut aménagé par Albert Kahn autour de sa propriété au fur et à mesure des acquisitions de terrains qu’il fît entre 1895 et 1908. Des paysagistes et des jardiniers de grande qualité ainsi que des pépiniéristes de renom furent invités à participer à cette création remarquable dans sa conception et son dessin mais également dans sa mise en œuvre et son entretien. Véritable parc à scènes, ce jardin constitue un microcosme végétal évoquant les sites représentatifs des diverses cultures du monde, reflet de la personnalité et de la pensée humaniste et philanthropique d’Albert Kahn. Métro : ligne 10 : station « Boulogne – Pont de Saint-Cloud » Tram : Val de Seine T2 : station « parc de Saint-Cloud » puis traverser la Seine Bus : 52, 72, 126, 160, 175, 460, 467 : arrêt « rond-point Rhin-et-Danube » Vélib : station au 15 rond-point Rhin et Danube NB : pas de parking à proximité, privilégier les transports en commun

Atelier photogramme

© CD92 / H. Dellamore