Atelier en famille pour les enfants 6-11 ans « Mémoire en folie », Pavillon des projets, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Atelier en famille pour les enfants 6-11 ans « Mémoire en folie » Dimanche 20 septembre, 15h30 Pavillon des projets Hauts-de-Seine

sur réservation sur notre site internet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Depuis plus d’un siècle, l’histoire de l’île Seguin est liée à celle de Renault. L’île fut une « usine paquebot » avec ses ateliers de fonderie, de forge, de textile, de caoutchouc, de carton qui ont produit des pièces industrielles multiples. C’est avec la reproduction de certaines de ces pièces que Chloé Quenum a ravivé l’histoire et composé son œuvre « Folie de Seguin ». Grâce à une collection de formes et de matières, les enfants créeront leur propre Folie qui fera le lien entre mémoire et imaginaire, entre passé et présent, entre histoire et inspiration. Pour cela, les élèves fabriqueront une maquette à l’aide d’une armature de carton, et un kit de matières leur sera fourni.

Rendez-vous au Pavillon des projets

https://ileseguin-rivesdeseine.fr/fr

Pavillon des projets 101 allée Georges-Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 61 91 70 https://www.ileseguin-rivesdeseine.fr [{« type »: « link », « value »: « https://ileseguin-rivesdeseine.fr/fr »}] [{« link »: « https://ileseguin-rivesdeseine.fr/fr »}] Le pavillon des projets propose de façon ludique, interactive et numérique une exposition de l’opération à travers des îlots thématiques, des maquettes et une fresque historique. Métro ligne 9 arrêt Pont de Sèvres ; Tram 2 arrêt Brimborion

Atelier en famille « Mémoire en folie »

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