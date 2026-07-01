Informations pratiques

Laquenexy

Atelier enfant 3-6 ans Carnet de cueillette

4 rue Bourger et Perrin Laquenexy Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 10:30:00

fin : 2026-07-18 11:30:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-22

Pour pouvoir garder de jolis souvenirs de tes balades natures, crée un carnet de cueillette.

Tu pourras récolter les plus belles plantes rencontrées et les conserver, le temps de créer ton herbier.

Atelier réservé aux enfants de 3 à 6 ans.

Prix pour parent-enfant.

Réservation préalable sur notre site internet.

Limité à 15 enfants par session.Enfants

10 .

4 rue Bourger et Perrin Laquenexy 57530 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To preserve lovely memories of your nature walks, create a nature collection notebook.

You can collect the most beautiful plants you come across and preserve them while you build your herbarium.

Workshop reserved for children ages 3 to 6.

Price per parent-child pair.

Advance registration required on our website.

Limited to 15 children per session.

L’événement Atelier enfant 3-6 ans Carnet de cueillette Laquenexy a été mis à jour le 2026-07-01 par AGENCE INSPIRE METZ