UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Havre

Atelier enfant Caricaturez MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

mercredi 19 août 2026 · MuMa Musée d'art moderne André Malraux · Le Havre

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
MuMa Musée d'art moderne André Malraux
Adresse
2 Boulevard Clemenceau
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Atelier enfant Caricaturez

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-19 2026-08-26

Déformer, grossir, rapetisser, exagérer !
Ce sont les mots d’ordre pour faire une bonne caricature.
Et Claude Monet excellait en la matière !
Viens t’amuser avec ce genre bien particulier de portraits…
et jouer avec les formes, les proportions et les expressions pour concevoir un personnage original qui raconte une histoire.

Atelier créatif pour les 7-13 ans avec l’artiste Malo Lecrocq.   .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier enfant Caricaturez

L’événement Atelier enfant Caricaturez Le Havre a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)