Informations pratiques

Le Havre

Atelier enfant Caricaturez

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-19 2026-08-26

Déformer, grossir, rapetisser, exagérer !

Ce sont les mots d’ordre pour faire une bonne caricature.

Et Claude Monet excellait en la matière !

Viens t’amuser avec ce genre bien particulier de portraits…

et jouer avec les formes, les proportions et les expressions pour concevoir un personnage original qui raconte une histoire.

Atelier créatif pour les 7-13 ans avec l’artiste Malo Lecrocq. .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62

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English : Atelier enfant Caricaturez

L’événement Atelier enfant Caricaturez Le Havre a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie