Atelier enfant : fabrique ton jardin de poche, École Palotchka, Nîmes

Atelier enfant : fabrique ton jardin de poche Samedi 6 juin, 10h00, 14h00, 16h00 École Palotchka Gard

Limité à 10 enfants par créneau, Solo 15€ | Duo 25€ | Trio 36€, matériel compris, enfant de 5 à 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Offrez à vos enfants un moment de créativité avec notre atelier « terrarium éternel ».

Lors de cet atelier, les enfants réalisent leur propre mini-jardin en bocal, à partir de matériaux naturels et de créations en argile. Ils commencent par sélectionner et peindre de petites plantes en argile, laissant libre cours à leur imagination, avant de composer leur terrarium dans un bocal en verre, comme un véritable petit écosystème.

Entre activité manuelle et sensibilisation à la nature, cet atelier développe la patience et le plaisir de créer de ses mains. Chaque enfant repart avec son terrarium, qui ne nécessite aucun entretien.

École Palotchka 582C chemin Combe des Oiseaux 30900 Nîmes Nîmes 30900 Camplanier Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0620902418 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.didasko@gmail.com »}]

Offrez à vos enfants un moment de créativité avec notre atelier « terrarium éternel ».

©Didasko