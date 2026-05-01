Mer et Terre Maison du protestantisme Nîmes

Nîmes

Mer et Terre

Maison du protestantisme 3 rue Claude Brousson Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 10:00:00

fin : 2026-06-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-26

L’ exposition Mer et Terre est née de la rencontre de deux artistes.

Agathe Mazzucotelli plasticienne Nîmoise et Claude Roux sculpteur-céramiste Sètoise.

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Maison du protestantisme 3 rue Claude Brousson Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 7 48 26 05 94 gatacardon@gmail.com

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English :

The Mer et Terre exhibition is the result of a meeting between two artists.

Agathe Mazzucotelli, a visual artist from Nîmes, and Claude Roux, a sculptor-ceramist from Sèto.

L’événement Mer et Terre Nîmes a été mis à jour le 2026-05-15 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes