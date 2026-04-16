Nîmes

Feria de Nîmes de Pentecôte 2026

Dans toute la ville Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-20

Feria de Pentecôte la Ville célèbre les cultures taurines et hispaniques !

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Dans toute la ville Nîmes 30000 Gard Occitanie

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English :

Feria de Pentecôte: the town celebrates bullfighting and Hispanic culture!

L’événement Feria de Nîmes de Pentecôte 2026 Nîmes a été mis à jour le 2026-04-13 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes