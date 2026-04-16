Feria de Nîmes de Pentecôte 2026 Nîmes
Feria de Nîmes de Pentecôte 2026 Nîmes mercredi 20 mai 2026.
Nîmes
Feria de Nîmes de Pentecôte 2026
Dans toute la ville Nîmes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-20
Feria de Pentecôte la Ville célèbre les cultures taurines et hispaniques !
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Dans toute la ville Nîmes 30000 Gard Occitanie
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English :
Feria de Pentecôte: the town celebrates bullfighting and Hispanic culture!
L’événement Feria de Nîmes de Pentecôte 2026 Nîmes a été mis à jour le 2026-04-13 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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