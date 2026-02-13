Salon des maires du Gard, Parc des expositions, Nîmes (30), Nîmes

Salon des maires du Gard Jeudi 4 juin, 09h00 Parc des expositions, Nîmes (30) Gard

Ce salon, dédié aux actions et aux préoccupations des collectivités et des organismes publics est le rendez-vous des élus et des décideurs qui préparent l’avenir de nos communes et territoires.

Votre Chambre d’agriculture sera présente à cette 10ème édition !

Véritable lieu d’échanges et de rencontres avec les entreprises du territoire, le Salon des Communes et des Intercommunalités est le rendez-vous majeur pour trouver ensemble des solutions d’avenir.

Il s’adresse :

• Aux élus :

présidents, maires, adjoints, conseillers municipaux, conseillers départementaux et régionaux, élus communautaires, députés, sénateurs…

• Aux personnels d’encadrement :

directeurs et secrétaires généraux, chefs de service, cadres…

• Aux personnels techniques et administratifs.

• Aux acheteurs.

Vous découvrirez dans un lieu unique les nouveaux produits et services, les dernières innovations technologiques pour répondre aux interrogations et faciliter la prise de décision.

Contact : salondesmaires-gard.com/infos-utiles

TOUT SAVOIR SUR LE SALON

https://salondesmaires-gard.com/

Parc des expositions, Nîmes (30) 230 Av. du Languedoc, 30900 Nîmes Nîmes 30900 Costières Gard Occitanie

L’Association des Maires et des Présidents d’EPCI du Gard (AMF30), organise le Salon des Communes et des Intercommunalités du Gard, le jeudi 4 juin 2026, au Parc des exposition de Nîmes.

