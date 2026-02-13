Salon des maires du Gard, Parc des expositions, Nîmes (30), Nîmes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T18:00:00+02:00
Ce salon, dédié aux actions et aux préoccupations des collectivités et des organismes publics est le rendez-vous des élus et des décideurs qui préparent l’avenir de nos communes et territoires.
Votre Chambre d’agriculture sera présente à cette 10ème édition !
Véritable lieu d’échanges et de rencontres avec les entreprises du territoire, le Salon des Communes et des Intercommunalités est le rendez-vous majeur pour trouver ensemble des solutions d’avenir.
Il s’adresse :
• Aux élus :
présidents, maires, adjoints, conseillers municipaux, conseillers départementaux et régionaux, élus communautaires, députés, sénateurs…
• Aux personnels d’encadrement :
directeurs et secrétaires généraux, chefs de service, cadres…
• Aux personnels techniques et administratifs.
• Aux acheteurs.
Vous découvrirez dans un lieu unique les nouveaux produits et services, les dernières innovations technologiques pour répondre aux interrogations et faciliter la prise de décision.
Contact : salondesmaires-gard.com/infos-utiles
https://salondesmaires-gard.com/

L’Association des Maires et des Présidents d’EPCI du Gard (AMF30), organise le Salon des Communes et des Intercommunalités du Gard, le jeudi 4 juin 2026, au Parc des exposition de Nîmes.

