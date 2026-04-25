Nîmes

Nîmes, une histoire d’eau

Rendez-vous devant l’entrée principale des jardins de la Fontaine. Nîmes Gard

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-05-30 2026-07-04 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-15 2026-08-29 2026-09-26

À l’origine, il y avait une source mystérieuse. Des siècles durant, l’eau a été le moteur de l’économie nîmoise.

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Rendez-vous devant l’entrée principale des jardins de la Fontaine. Nîmes 30900 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com

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English :

In the beginning, there was a mysterious spring. For centuries, water was the driving force behind Nîmes? economy.

L’événement Nîmes, une histoire d’eau Nîmes a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes