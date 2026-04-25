Nîmes, une histoire d’eau Nîmes
Nîmes, une histoire d’eau Nîmes samedi 30 mai 2026.
Nîmes
Nîmes, une histoire d’eau
Rendez-vous devant l’entrée principale des jardins de la Fontaine. Nîmes Gard
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-05-30 2026-07-04 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-15 2026-08-29 2026-09-26
À l’origine, il y avait une source mystérieuse. Des siècles durant, l’eau a été le moteur de l’économie nîmoise.
.
Rendez-vous devant l’entrée principale des jardins de la Fontaine. Nîmes 30900 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the beginning, there was a mysterious spring. For centuries, water was the driving force behind Nîmes? economy.
L’événement Nîmes, une histoire d’eau Nîmes a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
À voir aussi à Nimes (Gard)
- Musée de la Romanité spectacles et ateliers autour des Journées Romaines de Nîmes Musée de la Romanité Nîmes 25 avril 2026
- LES JOURNEES ROMAINES DE NIMES ARENES DE NIMES Nimes 26 avril 2026
- Les Hôtels Particuliers Rendez-vous à l’Office de Tourisme Nîmes 30 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Groupe BRL, Nîmes 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, CHU de Nîmes, Nîmes 1 mai 2026