Journées Méditerranéennes des Saveurs, Nîmes (30), Nîmes

Journées Méditerranéennes des Saveurs 5 – 7 juin Nîmes (30) Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Seul salon de l’agriculture en plein air et en ville avec autant d’animaux et d’exposants, les JMS sont un véritable un marché XXL de producteurs et d’artisans locaux !

Les JMS sont une manière conviviale d’expliquer que derrière chaque produit, il y a un homme ou une femme qui travaille, cultive, élève, cuisine… et qui grâce à son savoir-faire, contribue quotidiennement à la préservation de notre beau territoire.

Lors de chaque édition, les animaux sont les vedettes de ces JMS par le nombre et la diversité des animaux présentés. Beaucoup de vaches, de moutons, chèvres, cochons, lapins, volailles.

Les machines agricoles ne manquent pas non plus à l’appel, pour le plaisir des plus petits et des plus grands.

Quizz, jeux, exposition sur l’agriculture, ateliers culinaires, démonstrations… l’accent est mis sur la pédagogie autour de l’agriculture avec une multitude d’animations gratuites tout le week-end.

PRENEZ DATE DES 5 – 6 ET 7 JUIN 2026

Financées par Nîmes Métropole, accompagnée du soutien de la Ville de Nîmes, du Département du Gard et de la Région Occitanie, les JMS sont organisées par la Chambre d’agriculture du Gard, en partenariat avec les chambres consulaires.

RESTÉS CONNECTÉS ! Plus d’informations à venir

(programme, lieu, horaires, animations,…)

Les JMS 2026 se tiendront les 5 – 6 et 7 juin à Nîmes !