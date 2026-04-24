Restitution de projet pédagogique : Dans les yeux de Neptune, Jardin archéologique du musée de la Romanité, Nîmes
Restitution de projet pédagogique : Dans les yeux de Neptune, Jardin archéologique du musée de la Romanité, Nîmes dimanche 7 juin 2026.
Restitution de projet pédagogique : Dans les yeux de Neptune Dimanche 7 juin, 11h00 Jardin archéologique du musée de la Romanité Gard
Gratuit, dans les collections et le jardin archéologique du musée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Les élèves de l’école Paul-Langevin vous invitent à découvrir leur travail autour des mythes et légendes liés à l’eau, une ressource sacrée pour les Romains.
Au programme :
-
une promenade contée dans les collections
-
une danse dans le jardin archéologique
-
la diffusion d’un court métrage réalisé avec l’artiste Loqmane Bahri
Plongez avec eux dans cet univers onirique.
Par les élèves de CE1, CE2-CM1 et d’ULIS de l’école Paul-Langevin.
Dans le cadre du programme « Eau, source d’inspirations » des musées de la Ville de Nîmes.
Jardin archéologique du musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes 30000 Nîmes Nîmes 30000 La Placette Gard Occitanie
Les élèves de l’école Paul-Langevin vous invitent à découvrir leur travail autour des mythes et légendes liés à l’eau, une ressource sacrée pour les Romains.
©Stéphane Ramillon – Ville de Nîmes
À voir aussi à Nimes (Gard)
- Spartacus, l’esclave qui défia Rome Arènes de Nîmes Nîmes 24 avril 2026
- Miossec Nîmes 25 avril 2026
- Musée de la Romanité spectacles et ateliers autour des Journées Romaines de Nîmes Musée de la Romanité Nîmes 25 avril 2026
- LES JOURNEES ROMAINES DE NIMES ARENES DE NIMES Nimes 26 avril 2026
- Les Hôtels Particuliers Rendez-vous à l’Office de Tourisme Nîmes 30 avril 2026