Restitution de projet pédagogique : Dans les yeux de Neptune, Jardin archéologique du musée de la Romanité, Nîmes

Restitution de projet pédagogique : Dans les yeux de Neptune Dimanche 7 juin, 11h00 Jardin archéologique du musée de la Romanité Gard

Gratuit, dans les collections et le jardin archéologique du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Les élèves de l’école Paul-Langevin vous invitent à découvrir leur travail autour des mythes et légendes liés à l’eau, une ressource sacrée pour les Romains.

Au programme :

une promenade contée dans les collections

une danse dans le jardin archéologique

la diffusion d’un court métrage réalisé avec l’artiste Loqmane Bahri

Plongez avec eux dans cet univers onirique.

Par les élèves de CE1, CE2-CM1 et d’ULIS de l’école Paul-Langevin.

Dans le cadre du programme « Eau, source d’inspirations » des musées de la Ville de Nîmes.

Jardin archéologique du musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes 30000 Nîmes Nîmes 30000 La Placette Gard Occitanie

Les élèves de l’école Paul-Langevin vous invitent à découvrir leur travail autour des mythes et légendes liés à l’eau, une ressource sacrée pour les Romains.

©Stéphane Ramillon – Ville de Nîmes