Féria de Pentecôte l’esprit de fête ! Nîmes
Féria de Pentecôte l’esprit de fête ! Nîmes mercredi 20 mai 2026.
Nîmes
Féria de Pentecôte l’esprit de fête !
Toute la ville centre-ville Nîmes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 09:00:00
fin : 2026-05-25 23:00:00
Date(s) :
2026-05-20
La Feria de Pentecôte, un événement incontournable autour des traditions taurines dans une ambiance festive ! Musiques de rue, corridas, abrivados, espace flamenco, Féri’Ados, joutes traditionnelles, spectacles équestres, expositions, tout un programme !
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Toute la ville centre-ville Nîmes 30000 Gard Occitanie
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English :
The Feria de Pentecôte, a not-to-be-missed event featuring traditional bullfighting in a festive atmosphere! Street music, bullfights, abrivados, flamenco area, Féri’Ados, traditional jousting, equestrian shows, exhibitions, a whole program!
L’événement Féria de Pentecôte l’esprit de fête ! Nîmes a été mis à jour le 2026-04-13 par Ville de Nîmes
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