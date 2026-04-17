Nîmes

Féria de Pentecôte l’esprit de fête !

Toute la ville centre-ville Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 09:00:00

fin : 2026-05-25 23:00:00

Date(s) :

2026-05-20

La Feria de Pentecôte, un événement incontournable autour des traditions taurines dans une ambiance festive ! Musiques de rue, corridas, abrivados, espace flamenco, Féri’Ados, joutes traditionnelles, spectacles équestres, expositions, tout un programme !

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Toute la ville centre-ville Nîmes 30000 Gard Occitanie

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English :

The Feria de Pentecôte, a not-to-be-missed event featuring traditional bullfighting in a festive atmosphere! Street music, bullfights, abrivados, flamenco area, Féri’Ados, traditional jousting, equestrian shows, exhibitions, a whole program!

L’événement Féria de Pentecôte l’esprit de fête ! Nîmes a été mis à jour le 2026-04-13 par Ville de Nîmes