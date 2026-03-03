Festival A’Nîmes ta guitare

Nîmes Gard

Le FANG, c’est un rendez-vous pour les amateurs de la guitare classique et de la musique en général où chacun pourra à la fois profiter d’un concert, concours, projets d’échange, de convivialité et de partage.

Nîmes 30900 Gard Occitanie +33 6 22 16 01 76 sarahcantegrel@hotmail.com

The FANG is a rendezvous for lovers of classical guitar and music in general, where everyone can enjoy a concert, a competition, a project of exchange, conviviality and sharing.

