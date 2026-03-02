Initiation à l’art de la tauromachie Rendez-vous à l’Office de Tourisme Nîmes
Initiation à l’art de la tauromachie Rendez-vous à l’Office de Tourisme Nîmes samedi 16 mai 2026.
Initiation à l’art de la tauromachie
Rendez-vous à l’Office de Tourisme 6 boulevard des Arènes Nîmes Gard
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00
Date(s) :
2026-05-16
… ou tout ce que vous rêviez de savoir, sans oser le demander !
.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme 6 boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
? or anything else you’ve always wanted to know, but were afraid to ask!
L’événement Initiation à l’art de la tauromachie Nîmes a été mis à jour le 2026-03-02 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes