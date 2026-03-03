Histoire(s) de ferias RDV à l’Office de Tourisme Nîmes

Histoire(s) de ferias

RDV à l’Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes Gard

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La féria nîmoise, née en 1952 pour accompagner les spectacles taurins des Arènes, a su s’émanciper au fil du temps pour devenir un rendez-vous à part entière.

.

RDV à l’Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Nîmes féria, born in 1952 to accompany the bullfighting shows at the Arènes, has grown over the years to become an event in its own right.

L’événement Histoire(s) de ferias Nîmes a été mis à jour le 2026-03-03 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes