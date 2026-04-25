Expliquez-moi la Corrida RDV à l’Office de Tourisme Nîmes

Nîmes

Expliquez-moi la Corrida

RDV à l’Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes Gard

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-25

Expliquez-moi la Corrida est animé par une guide-conférencière et comprend une place pour une Corrida en Porte Présidence ainsi que la mise à disposition de chuchoteurs afin d’écouter le commentaire de la guide en toute discrétion.

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RDV à l’Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com

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English :

Explain the Corrida to Me is hosted by a guide and includes a ticket for a Corrida en Porte Présidence, as well as whisperers to listen to the guide?s commentary in total discretion.

L’événement Expliquez-moi la Corrida Nîmes a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes