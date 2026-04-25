Expliquez-moi la Corrida RDV à l’Office de Tourisme Nîmes
Expliquez-moi la Corrida RDV à l’Office de Tourisme Nîmes samedi 23 mai 2026.
Nîmes
Expliquez-moi la Corrida
RDV à l’Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes Gard
Tarif : 59 – 59 – 59 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-25
Expliquez-moi la Corrida est animé par une guide-conférencière et comprend une place pour une Corrida en Porte Présidence ainsi que la mise à disposition de chuchoteurs afin d’écouter le commentaire de la guide en toute discrétion.
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RDV à l’Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com
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English :
Explain the Corrida to Me is hosted by a guide and includes a ticket for a Corrida en Porte Présidence, as well as whisperers to listen to the guide?s commentary in total discretion.
L’événement Expliquez-moi la Corrida Nîmes a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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