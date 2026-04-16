Atelier enfant – Lanterne de la forêt La Ressourcerie Créative Paris

Partez à l’aventure et créez votre propre lanterne de la forêt !



Avec du papier, des couleurs et des décorations, transformez votre lanterne en petit monde magique.

– niveau débutant – matériels fournis –

INFOS PRATIQUES



De 6 à 14 ans

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte

Les adultes doivent également s’inscrire (gratuit)

LIEU

L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

HORAIRES

Mercredi 29 avril • 14h30 – 17h00

Inscription

Participez à nos ateliers enfants/parents durant les Vacances Créatives !

Le mercredi 29 avril 2026

de 14h30 à 17h00

payant

3 euros

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-29T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-29T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-29T14:30:00+02:00_2026-04-29T17:00:00+02:00

La Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris

https://www.laressourceriecreative.com/event-details/atelier-special-enfant-diorama-en-papier contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative



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