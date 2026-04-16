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Atelier enfant – Lanterne de la forêt La Ressourcerie Créative Paris

Atelier enfant – Lanterne de la forêt La Ressourcerie Créative Paris

Atelier enfant – Lanterne de la forêt La Ressourcerie Créative Paris mercredi 29 avril 2026.

Lieu : La Ressourcerie Créative

Adresse : 95, avenue du Général Leclerc

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Tarif : <p>3 euros</p>

Partez à l’aventure et créez votre propre lanterne de la forêt !

Avec du papier, des couleurs et des décorations, transformez votre lanterne en petit monde magique.

– niveau débutant – matériels fournis –

INFOS PRATIQUES

De 6 à 14 ans
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte
Les adultes doivent également s’inscrire (gratuit)

LIEU
L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

HORAIRES
Mercredi 29 avril • 14h30 – 17h00

Inscription

Participez à nos ateliers enfants/parents durant les Vacances Créatives !
Le mercredi 29 avril 2026
de 14h30 à 17h00
payant

3 euros

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-29T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-29T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-29T14:30:00+02:00_2026-04-29T17:00:00+02:00

La Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc  75014 Paris
https://www.laressourceriecreative.com/event-details/atelier-special-enfant-diorama-en-papier contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative


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