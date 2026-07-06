Atelier enfant Lumières sur le port MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Atelier enfant Lumières sur le port

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12

Des bâtiments, des bateaux… et de la lumière !

Trois ingrédients essentiels chers à Claude Monet !

A toi de jouer avec ces éléments pour composer, à l’encre et au pastel, ta propre vision portuaire.

Atelier créatif pour les 7-13 ans avec l’artiste Gaëtan Lehoux. .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62

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English : Atelier enfant Lumières sur le port

L’événement Atelier enfant Lumières sur le port Le Havre a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie