Atelier enfant Lumières sur le port MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre
mercredi 5 août 2026 · MuMa Musée d'art moderne André Malraux · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier enfant Lumières sur le port
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12
Des bâtiments, des bateaux… et de la lumière !
Trois ingrédients essentiels chers à Claude Monet !
A toi de jouer avec ces éléments pour composer, à l’encre et au pastel, ta propre vision portuaire.
Atelier créatif pour les 7-13 ans avec l’artiste Gaëtan Lehoux. .
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62
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English : Atelier enfant Lumières sur le port
L’événement Atelier enfant Lumières sur le port Le Havre a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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