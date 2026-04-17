Atelier enfant/parent Initiation au lettrage Bureau d’Information Touristique Bessines-sur-Gartempe
Atelier enfant/parent Initiation au lettrage Bureau d’Information Touristique Bessines-sur-Gartempe mercredi 17 juin 2026.
Bessines-sur-Gartempe
Atelier enfant/parent Initiation au lettrage
Bureau d’Information Touristique 2 Rue Louis Seyvaud Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17 16:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Le mercredi, c’est atelier artisanal ! Nos artisans ont du talent… et l’art de recevoir les enfants ! Rendez-vous le mercredi 17 juin pour un atelier lettrage où les petits artistes en herbe laissent libre cours à leur créativité. Accompagné de Laure Carton de l’atelier La pie lettreuse , ils découvrent
le dessin de lettres à travers des formes, des couleurs et des volumes… Chaque jeune pourra repartir avec sa création, que ce soit un prénom ou un extrait de sa chanson favorite ! Parents, notez bien cette date dans votre agenda un mercredi placé sous le signe de la découverte, de la créativité et du plaisir… pour vos enfants… et pour vous ! .
Bureau d’Information Touristique 2 Rue Louis Seyvaud Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28 tourisme@montsdulimousin.fr
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English :
L’événement Atelier enfant/parent Initiation au lettrage Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Monts du Limousin
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