Atelier enfant paroles en jeu (9 mai 2026) – Elisabeth Troestler | Festival Fabula, Ferme de la Harpe Rennes, Rennes
Atelier enfant paroles en jeu (9 mai 2026) – Elisabeth Troestler | Festival Fabula, Ferme de la Harpe Rennes, Rennes samedi 9 mai 2026.
Atelier enfant paroles en jeu (9 mai 2026) – Elisabeth Troestler | Festival Fabula Samedi 9 mai, 16h30 Ferme de la Harpe Rennes Ille-et-Vilaine
Tarif : 5 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T16:30:00+02:00 – 2026-05-09T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-09T16:30:00+02:00 – 2026-05-09T18:30:00+02:00
Dans cet atelier, les participants sont invités à créer un conte ensemble grâce à un jeu spatial et une démarche ludique proposée par l’artiste.
À partir de 7 ans
Artiste
Élisabeth Troestler, conteuse et auteure, nous ouvre sa cuisine imaginaire : sur les étagères et dans les bocaux, on ne trouve pas des ingrédients pour cuisiner mais des mots, des princesses, des châteaux sous l’eau et mille idées d’histoires. Avec ces éléments — fournis ou inventés sur l’instant — le groupe découvre sa « recette » pour fabriquer, pas à pas, une histoire collective.
Expérience des participants
L’atelier se vit comme un jeu interactif. Guidés par l’artiste, les participants entrent peu à peu dans la fabrication d’un conte et découvrent comment une histoire peut naître et se construire collectivement. Ensemble, le groupe fait apparaître un récit qui prend forme au fil de l’atelier.
Contexte festival
Cet atelier fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une belle idée de sortie à Rennes entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai !
Programmation du samedi 9 mai :
- 10h — Stage initiation conte — Gilbert Chevelu
- 10h30 — Randonnée contée — Marie Chiff’mine
- 11h — La croqueuse de mots — Sklaeren
- 15h — Ulysse maudit sois-tu — Duo Albaricate
- 16h30 — Atelier d’écriture — Élisabeth Troestler
- 20h — Le village — Sklaeren
- 22h — Conteur ? conteur — Yannick Jaulin
Ferme de la Harpe Rennes avenue Charles et Raymonde Tillon Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture »}]
Un atelier ludique pour inventer une histoire ensemble : avec Élisabeth Troestler, les mots deviennent les ingrédients d’un conte à fabriquer collectivement. activité enfants activité famille
Elisabeth Troestler
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Mercredi 15 avril Parc du Berry Rennes 15 avril 2026
- Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Mercredi 15 avril, Parc du Berry, Rennes 15 avril 2026
- À la découverte des plantes communes des Prairies Saint-Martin, Prairies Saint-Martin, Rennes 15 avril 2026
- À la découverte des plantes communes des Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Rennes 15 avril 2026
- Atelier créatif numérique : impression 3D, Maison de quartier La Bellangerais, Rennes 15 avril 2026