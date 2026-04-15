Atelier enfant paroles en jeu (9 mai 2026) – Elisabeth Troestler | Festival Fabula, Ferme de la Harpe Rennes, Rennes

Atelier enfant paroles en jeu (9 mai 2026) – Elisabeth Troestler | Festival Fabula Samedi 9 mai, 16h30 Ferme de la Harpe Rennes Ille-et-Vilaine

Tarif : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T16:30:00+02:00 – 2026-05-09T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T16:30:00+02:00 – 2026-05-09T18:30:00+02:00

Dans cet atelier, les participants sont invités à créer un conte ensemble grâce à un jeu spatial et une démarche ludique proposée par l’artiste.

À partir de 7 ans

Artiste

Élisabeth Troestler, conteuse et auteure, nous ouvre sa cuisine imaginaire : sur les étagères et dans les bocaux, on ne trouve pas des ingrédients pour cuisiner mais des mots, des princesses, des châteaux sous l’eau et mille idées d’histoires. Avec ces éléments — fournis ou inventés sur l’instant — le groupe découvre sa « recette » pour fabriquer, pas à pas, une histoire collective.

Expérience des participants

L’atelier se vit comme un jeu interactif. Guidés par l’artiste, les participants entrent peu à peu dans la fabrication d’un conte et découvrent comment une histoire peut naître et se construire collectivement. Ensemble, le groupe fait apparaître un récit qui prend forme au fil de l’atelier.

Contexte festival

Cet atelier fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une belle idée de sortie à Rennes entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai !

Programmation du samedi 9 mai :

10h — Stage initiation conte — Gilbert Chevelu

10h30 — Randonnée contée — Marie Chiff’mine

11h — La croqueuse de mots — Sklaeren

15h — Ulysse maudit sois-tu — Duo Albaricate

16h30 — Atelier d’écriture — Élisabeth Troestler

20h — Le village — Sklaeren

22h — Conteur ? conteur — Yannick Jaulin

Ferme de la Harpe Rennes avenue Charles et Raymonde Tillon Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture »}]

Un atelier ludique pour inventer une histoire ensemble : avec Élisabeth Troestler, les mots deviennent les ingrédients d’un conte à fabriquer collectivement. activité enfants activité famille

Elisabeth Troestler