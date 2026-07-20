Atelier enfant Paysage gravure Musée du Prieuré Jean Laronze Charolles

Informations pratiques

Charolles

Atelier enfant Paysage gravure

Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles Saône-et-Loire

Tarif : 4.2 – 4.2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 10:30:00

fin : 2026-08-17 11:30:00

Date(s) :

2026-08-17

Le musée propose aux enfants de découvrir l’histoire du paysage par le biais d’une visite ludique. Elle sera suivie d’un atelier manuel. .

Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 24 74

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English : Atelier enfant Paysage gravure

L’événement Atelier enfant Paysage gravure Charolles a été mis à jour le 2026-07-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)