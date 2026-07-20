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AGENDA · Charolles

Concert CLARINETTISSIMO Charolles

mardi 4 août 2026 · Charolles

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Église du Sacré-Cœur
Ville
71120 Charolles
Département
Saône-et-Loire
Tarif
5 5 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Charolles

Concert CLARINETTISSIMO

Église du Sacré-Cœur Charolles Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 12:00:00
fin : 2026-08-04 13:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Concert CLARINETTISSIMO • Clarinette et cordes

BACH Choral Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659
BEETHOVEN Duo des Lunettes pour clarinette et violoncelle WoO32
SCHUBERT Trio à cordes D.471
MOZART Quatuor pour clarinette et cordes K.285b

Tibi Cziger, clarinette Çigdem Tunçelli, violon Guy Ben Ziony, alto Guillaume Martigné, violoncelle

Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026

22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques.

Programme complet www.musique-en-charolais-brionnais.com   .

Église du Sacré-Cœur Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86  musique.en.charolais.brionnais@gmail.com

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English : Concert CLARINETTISSIMO

L’événement Concert CLARINETTISSIMO Charolles a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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