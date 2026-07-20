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AGENDA · Charolles

Atelier Musical Jeune Public SCÈNES D’ENFANTS Charolles

mardi 4 août 2026 · Charolles

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Salle du Baillage
Ville
71120 Charolles
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Charolles

Atelier Musical Jeune Public SCÈNES D’ENFANTS

Salle du Baillage Charolles Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-04 11:30:00

Date(s) :
2026-08-04

Atelier Musical Jeune Public SCÈNES D’ENFANTS

Programmation musicale inclusive et solidaire UnisSONS du Festival Musique en Charolais-Brionnais la musique classique pour tous les publics du territoire !

Les artistes du festival jouent pour les enfants et leurs familles !
Atelier musical jeune public, de 0 à 12 ans présentation des instruments et mini-concert.

Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026

22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques.

Programme complet www.musique-en-charolais-brionnais.com   .

Salle du Baillage Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86  musique.en.charolais.brionnais@gmail.com

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English : Atelier Musical Jeune Public SCÈNES D’ENFANTS

L’événement Atelier Musical Jeune Public SCÈNES D’ENFANTS Charolles a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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