Atelier enfant – Tissage bol en laine La Ressourcerie Créative Paris

Initiez-vous au tissage afin de fabriquer un adorable bol fait main !



Farfouillez dans les merveilles de La Ressourcerie pour trouver les laines et accessoires que vous aimez et tissez le bol parfait.

– niveau débutant – matériels fournis –

INFOS PRATIQUES



De 6 à 14 ans

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte

Les adultes doivent également s’inscrire (gratuit)

LIEU

L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

HORAIRES

Samedi 25 avril • 14h30 – 17h00

Inscription

Participez à nos ateliers enfants/parents durant les Vacances Créatives !

Le samedi 25 avril 2026

de 14h30 à 17h00

payant

3 euros

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-25T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T14:30:00+02:00_2026-04-25T17:00:00+02:00

La Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris

https://www.laressourceriecreative.com/event-details/atelier-special-enfant-diorama-en-papier contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative



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