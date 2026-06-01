Atelier enfants (4-6ans) Les Bucoliques Le Tréport mercredi 10 juin 2026.

Le Tréport

Atelier enfants (4-6ans)

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 15:30:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Atelier enfants de 4 à 6 ans. Lecture et dessin. Tarif 3€ .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr

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English : Atelier enfants (4-6ans)

L’événement Atelier enfants (4-6ans) Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers