Atelier enfants (4-6ans) Les Bucoliques Le Tréport
Atelier enfants (4-6ans) Les Bucoliques Le Tréport mercredi 10 juin 2026.
Le Tréport
Atelier enfants (4-6ans)
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 15:30:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Atelier enfants de 4 à 6 ans. Lecture et dessin. Tarif 3€ .
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr
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English : Atelier enfants (4-6ans)
L’événement Atelier enfants (4-6ans) Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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