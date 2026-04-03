Atelier Enfants : Apprentis restaurateurs, Musée des beaux-arts, Libourne

Atelier Enfants : Apprentis restaurateurs Samedi 23 mai, 18h30 Musée des beaux-arts Gironde

Gratuit – Accès libre sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Jeune public

Les Pattes Bleues – Atelier de pratique artistique

Apprentis restaurateurs

Quels outils servent à restaurer une peinture ? Pourquoi les tableaux s’abîment-ils ?

À l’aide d’un protocole d’intervention, les enfants se glissent dans la peau d’un restaurateur d’œuvre d’art, identifient les types de dégradations et pratiquent des interventions pour préserver et conserver les productions qui leur sont confiées.

En continu à partir de 18h30

Enfants de 7 à 12 ans

Gratuit – Accès libre sans réservation

Musée des beaux-arts 42 Place Abel Surchamp, 33500 Libourne, France Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557553344 https://www.libourne.fr/culturelle/musee-des-beaux-arts https://www.instagram.com/mba_libourne/;https://www.facebook.com/beauxarts.libourne Le musée des Beaux-Arts de Libourne présente aux visiteurs un panorama d’œuvres des écoles européennes du XIVe au XXe siècle.

Le musée dispose de 2 lieux d’expositions : le 2e étage de la mairie pour ses collections permanentes et la Chapelle du Carmel pour les collections temporaires.

Jeune public

© Ville de Libourne