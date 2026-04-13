Atelier enfants – Bourgeonnement des sens, Jardin botanique de Lyon, Lyon

Atelier enfants – Bourgeonnement des sens Samedi 6 juin, 10h00, 14h00, 16h00 Jardin botanique de Lyon Métropole de Lyon

Gratuit – 15 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Regarder, toucher, sentir ! C’est une opportunité unique pour votre petit de découvrir le monde merveilleux des plantes grâce à ses sens.

La vue pour rechercher des couleurs, le toucher pour appréhender la texture de feuillages ou d’écorces d’arbres et l’odorat pour découvrir les parfums envoutants de certaines plantes aromatiques. Un atelier riche en sensations !

(Atelier pour les 4-8 ans)

Jardin botanique de Lyon Parc de la tête d’or, 69006 Lyon Lyon 69006 Les Brotteaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04.72.43.04.57 http://www.jardin-botanique-lyon.com/jbot/ [{« type »: « link », « value »: « https://inscriptions.lyon.fr/inscriptionSimple/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=697 »}] Situé à l’intérieur du parc de la Tête d’or, le jardin botanique de Lyon est le plus grand jardin municipal de France. Il abrite aujourd’hui de nombreuses collections, réparties sur 8 hectares dont 6500m² de serres, regroupant environ 15 000 espèces botaniques, dont 1400 considérées comme menacées. Le Jardin botanique de Lyon est reconnu pour la richesse de ses collections dont 9 d’entre elles sont labellisées par le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées.

Au-delà de ses missions de conservation du monde végétal, le jardin botanique de Lyon est reconnu pour ses missions culturelles et éducatives, se traduisant par l’accueil des publics scolaires, adultes et familiaux lors de multiples activités et expositions. Elles permettent de découvrir l’univers des plantes tout en étant sensibilisé à la nature et à l’environnement

Regarder, toucher, sentir ! C’est une opportunité unique pour votre petit de découvrir le monde merveilleux des plantes grâce à ses sens.

©Julie Schwartzentruber