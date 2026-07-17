Atelier enfants décoration de biscuits, spécial Halloween Sélestat
mercredi 28 octobre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Atelier enfants décoration de biscuits, spécial Halloween
7 rue du Sel Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 16:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Viens décorer de délicieux biscuits d’Halloween avec du glaçage royal coloré citrouilles, fantômes et autres monstres gourmands n’attendent que toi ! Dès 5 ans
Viens décorer de délicieux biscuits d’Halloween avec du glaçage royal coloré citrouilles, fantômes et autres monstres gourmands n’attendent que toi !
Lors de cet atelier, tu apprendras à manier la poche à douille comme un pro et à transformer de simples biscuits en véritables créations aussi effrayantes que mignonnes, un moment ludique et créatif à partager, où chacun repart avec ses propres douceurs … à savourer (où à faire peur !).
Tu iras également à la découverte du Musée les spécialités alsaciennes et leurs légendes n’auront plus de secrets pour toi!
A partir de 5 ans.
Créée en 2020, Alice, Biscuits et Merveilles réalise des biscuits décorés et personnalisés pour tous les événements de l’année. Pour découvrir ses créations, n’hésite pas à jeter un œil par ici https://abm.eproshopping.fr .
7 rue du Sel Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 45 90 contact@maisondupain.org
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English :
Decorate delicious Halloween cookies with colorful royal icing: pumpkins, ghosts and other gourmet monsters are just waiting for you! Ages 5 and up
L’événement Atelier enfants décoration de biscuits, spécial Halloween Sélestat a été mis à jour le 2026-07-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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