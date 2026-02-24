Atelier enfants Lieu de mémoire Le Chambon-sur-Lignon
Atelier enfants Lieu de mémoire Le Chambon-sur-Lignon mercredi 19 août 2026.
Le Chambon-sur-Lignon
Atelier enfants
Lieu de mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-08-19 11:30:00
Date(s) :
2026-08-19
A la recherche des tableaux perdus , visite-atelier autour de l’exposition temporaire. Pour les 7-12 ans.
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Lieu de mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org
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English :
A la recherche des tableaux perdus (In search of lost paintings), a visit-workshop based on the temporary exhibition. For 7-12 year-olds.
L’événement Atelier enfants Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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