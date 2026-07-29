Informations pratiques

Le Chambon-sur-Lignon

Echange avec Régis Marcon

Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 19:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Rencontre conviviale avec le chef triplement étoilé.

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Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

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English :

A casual get-together with the three-%E9toil%E9-starred chef.

L’événement Echange avec Régis Marcon Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Haut-Lignon