AGENDA · Le Chambon-sur-Lignon
Echange avec Régis Marcon Le Chambon-sur-Lignon
dimanche 16 août 2026 · Le Chambon-sur-Lignon
Informations pratiques
Le Chambon-sur-Lignon
Echange avec Régis Marcon
Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Rencontre conviviale avec le chef triplement étoilé.
.
Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
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English :
A casual get-together with the three-%E9toil%E9-starred chef.
L’événement Echange avec Régis Marcon Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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