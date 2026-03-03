Randolipettes les recettes secrètes Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon

Randolipettes les recettes secrètes

Médiathèque du Chambon-sur-Lignon 1 rue des Quatre Saisons Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-07-30 10:45:00

Date(s) :

2026-07-30

Lecture et mise en scène d’albums jeunesse.

Médiathèque du Chambon-sur-Lignon 1 rue des Quatre Saisons Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr

English :

Reading and staging of children’s books.

