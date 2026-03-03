Atelier créatif Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon
Atelier créatif Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon mercredi 29 juillet 2026.
Atelier créatif
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Fabrication d’une bougie en cire végétale et élément décoratif. Atelier Manuel en parallèle (le temps que la cire fige) Matériel fourni. Pour les 7/11 ans.
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 59 00 49
English :
Production of a plant wax candle and decorative element. Manual workshop at the same time (until the wax sets). Materials supplied. For 7/11 year-olds.
