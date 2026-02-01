Visite à la ferme Manissolle Le Chambon-sur-Lignon

Visite à la ferme

Manissolle Gaec du Nid Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Visite de la ferme avec Mathieu, découverte des vaches laitières, petits veaux et des différentes cultures (lentilles, pommes de terre et colza). Dégustation et achats possibles des produits fermiers.

.

Manissolle Gaec du Nid Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit the farm with Mathieu, and see the dairy cows, small calves and various crops (lentils, potatoes and rapeseed). Taste and buy farm products.

L’événement Visite à la ferme Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme du Haut-Lignon