Festival Musiques en Vivarais Lignon Temple du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon

Festival Musiques en Vivarais Lignon

Temple du Chambon-sur-Lignon Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Quintette à vents Aeris . Ensemble de cuivres toulousains transportant son public dans de célèbres pièces variées, Bach, Haendel, Gershwin, Nougaro, Glenn Miller … Billetterie office de tourisme, en ligne ou sur place.

+33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

English :

Aeris wind quintet. A brass ensemble from Toulouse, transporting its audience to a wide variety of famous pieces by Bach, Handel, Gershwin, Nougaro, Glenn Miller and more… Tickets at tourist office, online or on site.

L’événement Festival Musiques en Vivarais Lignon Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon