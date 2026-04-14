Atelier enfants : mission archéologue – fouille et découverte, Ecole Palotchka, Nîmes

Atelier enfants : mission archéologue – fouille et découverte Samedi 13 juin, 10h00, 14h00, 15h00, 16h00 Ecole Palotchka Gard

Limité à 10 enfants par session, enfant de 5 à 12 ans, 15€/enfant, matériel compris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Offrez à vos enfants une immersion dans le monde de l’archéologie avec notre atelier de fouille.

Lors de cette activité, les enfants découvrent les techniques utilisées par les archéologues pour explorer le passé. Munis de pinceaux et d’outils adaptés, ils réalisent leurs propres fouilles dans un mini chantier, apprenant à dégager délicatement des objets enfouis.

Au fil de l’atelier, ils voyagent à travers différentes époques et mettent au jour divers artefacts (objets, fossiles, traces du passé), tout en comprenant leur histoire et leur utilité. Une véritable initiation scientifique, adaptée aux plus jeunes, qui mêle observation, patience et curiosité.

À l’issue de l’atelier, chaque enfant repart avec certains des trésors découverts, souvenirs de cette aventure au cœur du temps.

Ecole Palotchka 582C chemin Combe des Oiseaux 30900 Nîmes Nîmes 30900 Camplanier Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0620902418 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.didasko@gmail.com »}]

Offrez à vos enfants une immersion dans le monde de l’archéologie avec notre atelier de fouille.

©Didasko