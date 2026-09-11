Atelier-enquête paléographique aux Archives nationales d’outre-mer, Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Atelier-enquête paléographique aux Archives nationales d’outre-mer Samedi 19 septembre, 10h00 Archives nationales d’outre-mer Bouches-du-Rhône

12 places maximum, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Écriture cursive, orthographe, abréviations… Vous souhaitez apprendre à lire des écritures manuscrites anciennes ? Venez vous initier à la paléographie auprès des archivistes des Archives nationales d’outre-mer !

Ils vous donneront des clés pour décrypter les écritures du XVIIe au XIXe siècle. Cet atelier vous permettra également de découvrir des archives conservées dans les fonds.

Retrouvez le programme complet sur le site internet des ANOM : https://archives-nationales-outre-mer.culture.gouv.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-les-anom-ont-60-ans

Archives nationales d’outre-mer 29 Chemin du Moulin de Testas, 13090 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13090 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33442933850 https://archives-nationales-outre-mer.culture.gouv.fr https://twitter.com/ANOM_officiel [{« link »: « https://archives-nationales-outre-mer.culture.gouv.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-les-anom-ont-60-ans »}] Service à compétence nationale rattaché à la Direction générale des Patrimoines et de l’Architecture du ministère de la Culture, les Archives nationales d’outre-mer (ANOM) ont pour missions la conservation et la communication des archives relatives à la présence coloniale française outre-mer. Héritières de quatre siècles d’histoire, elles conservent les archives des ministères chargés du XVIIe au XXe siècles de l’empire colonial français ainsi que les archives transférées des anciennes colonies et de l’Algérie lors de leurs indépendances.

Les zones publiques des ANOM sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite. Les différents points d’accueil du public sont équipés de boucles magnétiques dédiées aux personnes malentendantes. Aixpress (ligne A) : Arrêt Schuman. Un parking réservé aux lecteurs du centre est accessible : s’approcher de la barrière, appuyer sur la sonnette ANOM, et vous annoncer à l’agent de service. Votre numéro de plaque d’immatriculation du véhicule vous sera demandé.

Écriture cursive, orthographe, abréviations… Vous souhaitez apprendre à lire des écritures manuscrites anciennes ? Venez vous initier à la paléographie auprès des archivistes des Archives ! Ils …

© Atelier de photographie des ANOM