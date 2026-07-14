Spectacle Passe moi l’ciel Comédie d’Aix Aix-en-Provence
jeudi 10 septembre 2026 · Comédie d'Aix · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Spectacle Passe moi l’ciel
Jeudi 10 septembre 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:30:00
fin : 2026-09-10 22:00:00
Date(s) :
2026-09-10
Garder les portes du Paradis, quel enfer ! Venez découvrir cette comédie paradisiaque au rythme endiablé !
Avec tous les clients que Nestor (la mort) lui envoie, St Pierre a hâte de finir ses longues journées et d’aller faire un billard avec Satan et les autres.
Mais voila que le Big Boss (Dieu en personne) veut qu’ils fassent des heures supplémentaires afin de mettre en place une nouvelle stratégie commerciale visant à retrouver des fidèles et donc des parts de marché.
Quoi ? En plus, il va falloir bosser avec Jésus, le fils du patron ?
Nom de nom de… lui !!!
Une comédie de Stéphane BATTINI d’après la BD de STUF et JANRY du Petit Spirou
Avec Stéphane BATTINI, Rémi DJABARIAN, et Arnaud RAYMACKERS ou Benoît GARRIGOS .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr
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English :
Guarding the gates of Paradise—what a nightmare! Come discover this heavenly comedy with a wild, fast-paced rhythm!
L’événement Spectacle Passe moi l’ciel Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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