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Spectacle Passe moi l’ciel Comédie d’Aix Aix-en-Provence

jeudi 10 septembre 2026 · Comédie d'Aix · Aix-en-Provence

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Comédie d'Aix
Adresse
8 avenue de la Violette
Ville
13100 Aix-en-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
16 16 18

Aix-en-Provence

Spectacle Passe moi l’ciel

Jeudi 10 septembre 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:30:00
fin : 2026-09-10 22:00:00

Date(s) :
2026-09-10

Garder les portes du Paradis, quel enfer ! Venez découvrir cette comédie paradisiaque au rythme endiablé !
Avec tous les clients que Nestor (la mort) lui envoie, St Pierre a hâte de finir ses longues journées et d’aller faire un billard avec Satan et les autres.
Mais voila que le Big Boss (Dieu en personne) veut qu’ils fassent des heures supplémentaires afin de mettre en place une nouvelle stratégie commerciale visant à retrouver des fidèles et donc des parts de marché.
Quoi ? En plus, il va falloir bosser avec Jésus, le fils du patron ?

Nom de nom de… lui !!!

Une comédie de Stéphane BATTINI d’après la BD de STUF et JANRY du Petit Spirou
Avec Stéphane BATTINI, Rémi DJABARIAN, et Arnaud RAYMACKERS ou Benoît GARRIGOS   .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26  gestion.cda@orange.fr

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English :

Guarding the gates of Paradise—what a nightmare! Come discover this heavenly comedy with a wild, fast-paced rhythm!

L’événement Spectacle Passe moi l’ciel Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

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