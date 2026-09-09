Spectacle Divorcés au 1er regard Café théâtre Le Flibustier Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Spectacle Divorcés au 1er regard

Jeudi 10 septembre 2026 à partir de 20h.

Dimanche 13 septembre 2026 à partir de 19h. Café théâtre Le Flibustier 7 rue des Bretons Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 19:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-10 2026-09-13

Agnès et François sont ensemble depuis 7 ans. Et comme pour beaucoup de couples rien ne va plus ! Ils décident de faire un bilan pour voir ce qui a raté ! Une comédie déjantée sur les couples. Attention aux oreilles chastes !

Lui, c’est François, un peu beauf’, fan du PSG.

Elle, c’est Agnès, la féministe au fort caractère. Ils étaient faits pour se rencontrer mais surtout… pour divorcer !



Si vous êtes en couple, certaines situations vont vous parler !

Si vous êtes célibataire, vous aurez envie de le rester !

Tout y passe le sexe, la famille, la belle-famille, les sites de rencontre, les ex… .

Café théâtre Le Flibustier 7 rue des Bretons Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Agnès and François have been together for 7 years. And like many couples, things aren’t going well! They decide to take stock of the situation to see what went wrong! A wacky comedy about couples. Not for the faint of heart!

L’événement Spectacle Divorcés au 1er regard Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence