Spectacle Divorcés au 1er regard Café théâtre Le Flibustier Aix-en-Provence
jeudi 10 septembre 2026 · Café théâtre Le Flibustier · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Spectacle Divorcés au 1er regard
Jeudi 10 septembre 2026 à partir de 20h.
Dimanche 13 septembre 2026 à partir de 19h. Café théâtre Le Flibustier 7 rue des Bretons Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 19:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-10 2026-09-13
Agnès et François sont ensemble depuis 7 ans. Et comme pour beaucoup de couples rien ne va plus ! Ils décident de faire un bilan pour voir ce qui a raté ! Une comédie déjantée sur les couples. Attention aux oreilles chastes !
Lui, c’est François, un peu beauf’, fan du PSG.
Elle, c’est Agnès, la féministe au fort caractère. Ils étaient faits pour se rencontrer mais surtout… pour divorcer !
Si vous êtes en couple, certaines situations vont vous parler !
Si vous êtes célibataire, vous aurez envie de le rester !
Tout y passe le sexe, la famille, la belle-famille, les sites de rencontre, les ex… .
Café théâtre Le Flibustier 7 rue des Bretons Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Agnès and François have been together for 7 years. And like many couples, things aren’t going well! They decide to take stock of the situation to see what went wrong! A wacky comedy about couples. Not for the faint of heart!
L’événement Spectacle Divorcés au 1er regard Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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