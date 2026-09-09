Les Voyages Expérience 37 Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Les Voyages Expérience 37

Mercredi 9 septembre 2026 de 19h à 19h45. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 19:00:00

fin : 2026-09-09 19:45:00

Date(s) :

2026-09-09

Avec Les Voyages Expérience 37, le, temps d’une semaine, le Collectif XY prends possession de différents lieux du quartier d’Encagnane et du Grand Théâtre de Provence.

La Ville d’Aix-en-Provence se réjouit de voir se déployer une relation continue avec les artistes du Collectif XY tout au long de la Biennale d’Aix 2026. Avec Les Voyages Expérience 37, dix-huit acrobates du Collectif XY invités par le Grand Théâtre de Provence investissent, durant toute une semaine, différents lieux autour du théâtre et du quartier d’Encagnane avec leur corps pour seul matériau et en étendard le mot porter , ils réinventent en actes ce geste universellement partagé. Ils provoquent, au détour d’une rue ou d’une place, cette légère perturbation du réel qui transforme le regard sur son environnement et son quotidien et allège le monde au sens propre comme figuré.



DEUX RENDEZ-VOUS GRATUITS !



> TENDRE SUSPENSION MERCREDI 9 SEPTEMBRE À 19H, TERRASSES DU GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE.



> LE GRAND RENDEZ-VOUS SAMEDI 12 SEPTEMBRE À 18H30, PLACE ROMÉE DE VILLENEUVE (ENCAGNANE).



Pour le Grand Rendez-vous du samedi 12 septembre, au cœur d’Encagnane, les acrobates s’envoleront avec douceur, vous tendront la main pour les rejoindre au firmament. Une invitation à éprouver en toute confiance la légèreté d’être porté.



Depuis près de 20 ans, le Collectif XY travaille les disciplines acrobatiques pour les remettre au cœur d’une pratique artistique partie prenante des arts du mouvement. Tout en s’appuyant sur les fondamentaux de cette technique circassienne, les artistes jouent avec ses codes, ses rythmes et ses formes pour en faire un véritable langage qui se déploie à 360 degrés. Dès ses débuts, XY a choisi de travailler en grand nombre afin de démultiplier les possibles et d’élargir ses champs de recherche.



Les artistes fondateurs ont voulu composer un véritable collectif en mettant en partage les savoir-faire et les idées de chacun, en adoptant un fonctionnement collégial avec la volonté de s’inscrire dans un système non hiérarchique. Une organisation du travail autant qu’une démarche de création qui deviennent dès lors une composante essentielle des formes artistiques qui sont produites. Dans ce contexte, le Collectif s’est tourné vers le public à travers la création de grandes formes pour le théâtre, l’espace public ou tout lieu qui autorise la représentation en frontal comme en circulaire.



Distribution 18 artistes du Collectif XY

Une programmation du Grand Théâtre de Provence



Crédit photo Samuel Buton .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

With *Les Voyages ? Expérience 37*, the XY Collective will take over various venues in the Encagnane neighborhood and at the Grand Théâtre de Provence for a week.

L’événement Les Voyages Expérience 37 Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-11 par Mairie d’Aix-en-Provence