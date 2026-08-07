Spectacle Collectif XY Les Voyages Expérience 37 Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Spectacle Collectif XY Les Voyages Expérience 37

Mercredi 9 septembre 2026 à partir de 19h.

Samedi 12 septembre 2026 à partir de 18h30. Terrasses du Grand Théâtre de Provence et Place Romée de Villeneuve (Encagnane) Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 18:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-12

Le Grand Théâtre de Provence participe a la biennale d’Aix-en-Provence 2026, en accueillant le collectif XY. Le temps d’une semaine, les artistes du collectif XY prendront possession de la ville pour jouer avec les corps et les volumes architecturaux.

Près d’une vingtaine d’acrobates investiront le quartier d’Encagnane, le Grand Théâtre de Provence et les Allées pour déployer son langage acrobatique et poétique. Au détour d’une rue, d’une place, à la sortie d’une école, les artistes donneront à voir et à vivre cette légère perturbation du réel qui transforme le regard des gens sur leur environnement et leur quotidien.



Deux rendez-vous gratuits

● Tendre suspension mercredi 9 septembre à 19h, terrasses du Grand Théâtre de Provence.

● Le grand rendez-vous samedi 12 septembre à 18h30, place Romée de Villeneuve (Encagnane).



Avec sa capacité à tutoyer les hauteurs, le Collectif XY aime révéler par le corps les espaces urbains ou naturels. Pour ce Grand rendez-vous, les acrobates s’envoleront avec douceur, vous tendront la main pour les rejoindre au firmament. Une invitation à éprouver en toute confiance la légèreté d’être porté. Un voyage, à part, à vivre ensemble ! .

Terrasses du Grand Théâtre de Provence et Place Romée de Villeneuve (Encagnane) Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Grand Théâtre de Provence is participating in the 2026 Aix-en-Provence Biennale by hosting the XY collective. For one week, the artists of the XY collective will take over the city to play with bodies and architectural spaces.

L’événement Spectacle Collectif XY Les Voyages Expérience 37 Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence