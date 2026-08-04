Spectacle Thomas Angelvy En Rodage La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Spectacle Thomas Angelvy En Rodage

Du mercredi 9 au samedi 12 septembre 2026 de 21h à 22h15. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 21:00:00

fin : 2026-09-12 22:15:00

Date(s) :

2026-09-09

Blablabla blablibloubla blublablabla. On m’a demandé un pitch et comme je ne sais pas encore ce que je vais tester comme blagues je préfère rester approximatif. Mais j’ai plein de trucs à vous dire… Et j’espère que vous aussi ! Blablabisous.

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La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 43 80 info@lafontainedargent.com

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English :

Blah blah blah, blah blah blah, blah blah blah. I was asked to come up with a pitch, and since I don’t know yet which jokes I’m going to try out, I’d rather keep it vague. But I’ve got plenty to tell you—and I hope you do, too! Blah-blah-kisses.

L’événement Spectacle Thomas Angelvy En Rodage Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme d’Aix en Provence