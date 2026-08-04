Spectacle Thomas Angelvy En Rodage La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence
mercredi 9 septembre 2026 · La Fontaine d'Argent Théâtre d'humour · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Spectacle Thomas Angelvy En Rodage
Du mercredi 9 au samedi 12 septembre 2026 de 21h à 22h15. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 21:00:00
fin : 2026-09-12 22:15:00
Date(s) :
2026-09-09
Blablabla blablibloubla blublablabla. On m’a demandé un pitch et comme je ne sais pas encore ce que je vais tester comme blagues je préfère rester approximatif. Mais j’ai plein de trucs à vous dire… Et j’espère que vous aussi ! Blablabisous.
.
La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 43 80 info@lafontainedargent.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Blah blah blah, blah blah blah, blah blah blah. I was asked to come up with a pitch, and since I don’t know yet which jokes I’m going to try out, I’d rather keep it vague. But I’ve got plenty to tell you—and I hope you do, too! Blah-blah-kisses.
L’événement Spectacle Thomas Angelvy En Rodage Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Conférence Météores en folie Planétarium Peiresc Aix-en-Provence 4 août 2026
- Récital Attila Szaniszló Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence 4 août 2026
- Le Marché de Créateurs du Cours Mirabeau Aix-en-Provence 5 août 2026
- Soirée de musique de chambre Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence 5 août 2026
- Spectacle Danses profanes & sacrées Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence 6 août 2026