AGENDA · Rennes
Atelier Ensemble de violoncelles – Tout public PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes
mardi 15 septembre 2026 · PHAKT Centre Culturel Colombier · Rennes
Informations pratiques
Atelier Ensemble de violoncelles – Tout public PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes 15 septembre 2026 – 25 mai 2027, certains mardis
Pratiquer le violoncelle à plusieurs – Tout public & tout niveau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-15T19:00:00.000+02:00
Fin : 2027-05-25T20:30:00.000+02:00
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PHAKT Centre Culturel Colombier 5 place des Colombes 35000 RENNES Rennes
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