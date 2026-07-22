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Atelier Ensemble de violoncelles – Tout public PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes

mardi 15 septembre 2026 · PHAKT Centre Culturel Colombier · Rennes

Atelier Ensemble de violoncelles – Tout public PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
PHAKT Centre Culturel Colombier
Adresse
5 place des Colombes 35000 RENNES
Ville
Rennes

Atelier Ensemble de violoncelles – Tout public PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes 15 septembre 2026 – 25 mai 2027, certains mardis

Pratiquer le violoncelle à plusieurs – Tout public & tout niveau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-15T19:00:00.000+02:00
Fin : 2027-05-25T20:30:00.000+02:00

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PHAKT Centre Culturel Colombier 5 place des Colombes 35000 RENNES Rennes


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