Informations pratiques

Atelier Ensemble de violoncelles – Tout public PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes 15 septembre 2026 – 25 mai 2027, certains mardis

Pratiquer le violoncelle à plusieurs – Tout public & tout niveau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-15T19:00:00.000+02:00

Fin : 2027-05-25T20:30:00.000+02:00

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PHAKT Centre Culturel Colombier 5 place des Colombes 35000 RENNES Rennes



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