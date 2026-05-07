Atelier Entrez dans l’atelier d’Anima (Ex) Musica Place du Vieux Marché Le Havre

Le Havre

Atelier Entrez dans l’atelier d’Anima (Ex) Musica

Place du Vieux Marché Muséum d’Histoire Naturelle Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-05 12:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Mathieu Desailly et Vincent Gadras, artistes et créateurs des insectes géants d’Anima (Ex) Musica, vous ouvrent leur atelier !

Découvrez les coulisses de leur univers singulier.

Mathieu Desailly et Vincent Gadras, membres du collectif Tout/reste/à/faire et créateurs des insectes géants d’Anima (Ex) Musica, vous ouvrent leur atelier ! Construction en direct, secrets de fabrication et anecdotes partez à la rencontre de ces talentueux artistes qui donnent une seconde vie aux instruments et les transforment en étonnantes créatures.

Collecte d’instruments

Des instruments en fin de vie ? Dont vous souhaitez vous débarrasser ? C’est le moment ! Mathieu et Vincent peuvent récolter les instruments dont vous souhaitez vous séparer, en vue d’une prochaine œuvre. Peut-être verrez-vous un jour, votre saxophone ou votre vieux violon reprendre vie et faire le tour du monde. .

Place du Vieux Marché Muséum d’Histoire Naturelle Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28 museum@lehavre.fr

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English : Atelier Entrez dans l’atelier d’Anima (Ex) Musica

L’événement Atelier Entrez dans l’atelier d’Anima (Ex) Musica Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie