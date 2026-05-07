Atelier Entrez dans l’atelier d’Anima (Ex) Musica Place du Vieux Marché Le Havre
Atelier Entrez dans l’atelier d’Anima (Ex) Musica Place du Vieux Marché Le Havre mercredi 1 juillet 2026.
Le Havre
Atelier Entrez dans l’atelier d’Anima (Ex) Musica
Place du Vieux Marché Muséum d’Histoire Naturelle Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-05 12:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Mathieu Desailly et Vincent Gadras, artistes et créateurs des insectes géants d’Anima (Ex) Musica, vous ouvrent leur atelier !
Découvrez les coulisses de leur univers singulier.
Mathieu Desailly et Vincent Gadras, membres du collectif Tout/reste/à/faire et créateurs des insectes géants d’Anima (Ex) Musica, vous ouvrent leur atelier ! Construction en direct, secrets de fabrication et anecdotes partez à la rencontre de ces talentueux artistes qui donnent une seconde vie aux instruments et les transforment en étonnantes créatures.
Collecte d’instruments
Des instruments en fin de vie ? Dont vous souhaitez vous débarrasser ? C’est le moment ! Mathieu et Vincent peuvent récolter les instruments dont vous souhaitez vous séparer, en vue d’une prochaine œuvre. Peut-être verrez-vous un jour, votre saxophone ou votre vieux violon reprendre vie et faire le tour du monde. .
Place du Vieux Marché Muséum d’Histoire Naturelle Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28 museum@lehavre.fr
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English : Atelier Entrez dans l’atelier d’Anima (Ex) Musica
L’événement Atelier Entrez dans l’atelier d’Anima (Ex) Musica Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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