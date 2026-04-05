Atelier équilibre alimentaire Bourbonne-les-Bains
Atelier équilibre alimentaire Bourbonne-les-Bains vendredi 15 mai 2026.
Bourbonne-les-Bains
Atelier équilibre alimentaire
OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-05-15 2026-06-12 2026-07-03 2026-09-04
Tout public
Animé par Arizona Oury, diététicienne .
OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Atelier équilibre alimentaire Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-05 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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